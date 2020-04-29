Konya'da, Kovid-19 tedbirlerine uymayan iki kahvehanedeki 14 kişiye ceza kesildi

KONYA (AA) - Konya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamındaki kısıtlamaya rağmen açık olduğu belirlenen iki kahvehanedeki, aralarında işletmecilerinin de olduğu 14 kişiye, tedbirleri ihlal ettikleri gerekçesiyle işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs önlemleri kapsamında yaptıkları denetimler sırasında, merkez Selçuklu ilçesindeki iki kahvehanenin açık olduğunu ve içeride oyun oynandığını belirledi.

İki iş yerine yapılan baskında, Kovid-19'la mücadele tedbirlerini ihlal ettikleri ve kapalı alanda sigara içtikleri belirlenen 12 kişiye idari işlem uygulandı.

İş yerlerinin işletmecileri M.K. ve A.D.A. hakkında ise adli işlem başlatıldı.