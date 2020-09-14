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Aktüel Konya'da Kovid-19 tedavisi gören iki okul müdürü hayatını kaybetti
Aktüel

Konya'da Kovid-19 tedavisi gören iki okul müdürü hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-09-14 13:32:38 -
Konya'da Kovid-19 tedavisi gören iki okul müdürü hayatını kaybetti

KONYA (AA) - Konya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören iki ilkokul müdürü, yaşamını yitirdi.

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Meram Dere Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Metin Avcı ve Meram Şehit Ahmet Senih Durum İlkokulu Müdürü Atilla Ayan'ın, koronavirüs tedavisi gördükleri hastanede hayatlarını kaybettiğini bildirdi.

Büyük'ün, "Değerli müdürlerimizi kaybetmenin üzüntüsündeyiz. Kendilerine Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve camiamıza sabırlar diliyorum." paylaşımına, merhum müdürlerin meslektaşları ve sevenlerinden baş sağlığı mesajları iletildi.

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