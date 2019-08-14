Konya'da korkutan görüntü: ''Gök gürlemesi gibi ses duydum...'' Karatay ilçesi Köseali Yaylası'nda mısır ekili tarlada yaklaşık 10 metre çapında ve yine 10 metre derinliğinde bir obruk oluştu. Oluşan obruk vatandaşları korkuttu.

Konya’da bir mısır tarlasında 3 metre genişliğinde yaklaşık 10 metre derinliğinde oluşan obruk çiftçileri korkuttu. Edinilen bilgiye göre merkez Karatay ilçesi Köseali Yaylası'nda tarlasını sulamak için 10 dönümlük mısır tarlasına giden İbrahim Demirbaş, tarlasını suladığı sırada bir gürültü duydu. Gürültünün üzerine tarlayı dolaşan Demirbaş korkunç manzarayla karşılaştı. İlk etapta ne olduğunu anlamayan Demirbaş hemen diğer çiftçi arkadaşlarına haber verdi. Olay yerine gelen köylüler neye uğradığını şaşırırken, telefonlar ile obruğu görüntüledi.

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