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Konya'da korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var!

Şerit ihlali yaptığı ileri sürülen otomobil ile minibüs çarpıştı.

14 Eylül 2018 Cuma 19:58
Konya'da korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var!

Konya'da saat 17.15 sıralarında Konya-Ereğli karayolunun 13'üncü kilometresinde meydana gelen kazada; Karapınar istikametine giden Yusuf Örüm idaresindeki 42 FDL 21 plakalı otomobil, iddiaya göre yol çalışması nedeniyle daralan karayolunda şerit ihlali yapması sonucu karşı yönden gelen Ahmet Selim Işık (24) idaresindeki 42 BZP 69 plakalı minibüs ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazada her iki sürücünün yanı sıra otomobilde bulunan Yasemin Eda Örüm (17), Havvana Örüm ve ismi öğrenilemeyen bir yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan müdahale sonrası otomobil sürücüsü Yusuf Örüm'ün hayatını kaybettiğini tespit etti. Diğer yaralılar ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan yaralılardan Havvaana Örüm de kaldırıldığı Konya Numune Hastanesi'nde kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 19:58
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