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Yerel Konya’da korkunç görüntü! Cani koca eşini defalarca bıçakladı
Yerel

Konya’da korkunç görüntü! Cani koca eşini defalarca bıçakladı

Yeniakit Publisher
2024-09-10 16:27:00 -

Konya'da bir kadın eczanede eşi tarafından bıçaklandı. Bu anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, 28 Ağustos günü Çarşamba günü merkez Selçuklu ilçesi Akademi Mahallesinde bir eczanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir fabrikada işçi olarak çalışan 4 çocuk annesi Keziban A., gece vardiyasından çıkarak psikiyatri polikliniğinde randevusu olan eşi Ecir A.'yı hastaneye götürdü. Doktorun yazdığı reçetedeki ilaçları almak için eczaneye giren çift burada tartışmaya başladı. Ecir A., tartışma sırasında yanında bulunan bıçakla eşini defaflarca bıçakladı. Eczanedekilerin müdahalesi sonrası Ecir A., eşini bırakıp eczaneden uzaklaştı. Bu anlar ise güvenlik kamesına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, çiftin eczaneye girdikten sonra Ecir A.'nın bıçağı cebinden çıkartarak eşine saldırdığı daha sonra eczanedekiler tarafından olay yerinden uzaklaştırıldığı görülüyor. Ambulansla hastaneye kaldırılan Keziban A.'nın karın bölgesi ve kolundan bıçaklandığı öğrenildi. Keziban A., buradaki tedavisinin ardından taburcu edildi.

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