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Aktüel Konya'da kaza! 4 kişi yaralandı
Aktüel

Konya'da kaza! 4 kişi yaralandı

Konya'da 2 otomobilin çarpışması sonucu biri bebek 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-01 21:32:00 - 2022-01-01 21:40:51
Konya'da kaza! 4 kişi yaralandı

Konya-Kulu'da 2 otomobilin çarpışması sonucu biri bebek 4 kişi yaralandı.

Konya-Ankara kara yolu hastane kavşağında, İsmail Gündoğan (37) idaresindeki 31 Z 1019 plakalı otomobil ile Furkan Özbayık (23) yönetimindeki 42 DP 8330 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücü Gündoğan yara almazken beraberindeki eşi Zeynep Gündoğan (37), çocukları A.G. (4) ve S.G. (1) ile diğer sürücü Özbayık yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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