Konya'da karayolunda bulundu! Hemen korumaya alındı
Konya'da karayolunda bulunan ve uçamaz halde olan yaralı Peçeli Baykuş, Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliği'nde tedavi altına alındı.07 Aralık 2018 Cuma 10:47
Konya'da trafik ekiplerince karayolunda uçamaz halde bulunan Peçeli Baykuş koruma altına alındı.
Konya Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, trafik ekiplerince karayolunda seyir halindeyken fark edilerek bulunan bir yaralı baykuşu teslim aldı.
Uçamadığı tespit edilen yaralı baykuş, muayene ve tedavisinin yapılması amacıyla Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine teslim edildi. Baykuşun tedavisinin tamamlanması sonrasında tekrar tabiata salınacağı belirtildi.
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