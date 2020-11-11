  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Konya'da kamyonun çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Aktüel

Konya'da kamyonun çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-11-11 10:09:40 -
Konya'da kamyonun çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

KONYA (AA) - Konya'nın Ereğli ilçesinde kamyonun çarptığı bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Recep A. idaresindeki 34 ER 3136 plakalı kamyon, Türbe Mahallesi Vatan Caddesi'nde, Osman Gök’ün kullandığı bisiklete çarptı.

Kamyonun altında kalan bisiklet sürücüsü Gök, ağır yaralandı. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan Gök, yapılan müdahaleye rağmen kurtulamadı.

İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde çalıştığı öğrenilen Gök'ün cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü Recep A, gözaltına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sürpriz atama: Efkan Ala'ya yeni görev!
Siyaset

Sürpriz atama: Efkan Ala'ya yeni görev!

Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, AK Parti’de dış ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevine atandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 10 Kasım'ı bile anmayı beceremedi!
Gündem

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 10 Kasım'ı bile anmayı beceremedi!

Mustafa Kemal Atatürk'ü 10 Kasım ölüm yıl dönümü nedeniyle anmak isteyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, so..
Paşinyan'dan 'Karabağ' itirafı: Teslim olmasaydık...
Dünya

Paşinyan'dan 'Karabağ' itirafı: Teslim olmasaydık...

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Dağlık Karabağ itiraf ederek, "Zamanında durmaya karar verdik, yoksa her şey daha kötü olacaktı" dedi. ..
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay