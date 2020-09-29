Konya'da kaçakçılık operasyonlarında 9 kişi yakalandı

KONYA (AA) - Konya'nın merkez Selçuklu ve Karatay ilçelerinde kaçakçık operasyonlarında, 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Selçuklu ve Karatay'da yürüttüğü çalışmalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 4 tabanca sürgü takımı, 1 pompalı tüfek, 2 sigara dolum makinesi, 1 hava kompresörü, 48 kilo gümrük kaçağı tütün ve 68 bin 650 makaron ele geçirdi.

Ayrıca, 4 kişiye ait ev ve iş yerlerindeki aramalarda ise 14 gümrük kaçağı cep telefonu bulundu.

Polis ekiplerince, olaylarla ilgili 9 şüphelinin yakalandığı bildirildi.



