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Aktüel Konya'da kaçak silah operasyonunda 65 av tüfeği ele geçirildi
Aktüel

Konya'da kaçak silah operasyonunda 65 av tüfeği ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-09 11:32:15 -
Konya'da kaçak silah operasyonunda 65 av tüfeği ele geçirildi

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, jandarma tarafından yapılan aramalarda, yasa dışı ve kaçak olarak üretilen 57'si pompalı 65 av tüfeği ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir istihbaratı değerlendirerek H.K'nin Üzümlü Mahallesi'ndeki evi ile aracı, A.K'nin ise aynı yerleşim merkezindeki silah tamirhanesinde arama gerçekleştirdi.

Aramalarda, 57'si tabanca kabzeli pompalı av tüfeği olmak üzere yasa dışı ve izinsiz üretildiği tespit edilen 65 yivsiz av tüfeği ve 134 muhtelif av tüfeği parçası ele geçirildi.

Silahlara el konulurken, gözaltına alınan A.K. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

H.K'nin ise işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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