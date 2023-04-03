Konya'da hayvanları koruma derneğinde horoz dövüşü baskını!
Konya'nın Ereğli ilçesinde faaliyet yürüten hayvanları koruma derneğine "horoz dövüşü" baskını düzenlendi.
Konya'nın Ereğli ilçesinde faaliyet yürüten hayvanları koruma derneğine "horoz dövüşü" baskını düzenlendi.
Ereğli Hayvanları Çevreyi ve Doğayı Koruma Derneğinde horoz dövüştürüldüğü ihbarı üzerine, Polis ekipleri dernek binasına baskın yaptı.
Ekipler, baskından önce içeriye girerek horoz dövüşünü kayıt altına aldı. Horoz dövüşü organize eden, dövüştüren ve dövüşleri izleyen kişiler hakkında idari işlem başlatıldı.
Baskında, 11 horozun sahibine, dövüşleri organize eden ve dövüşü seyreden kişiler hakkında idari işlem başlatıldı.
Dernek binasında düzenlenen horoz dövüşünün beli aralıklarla düzenlendiği belirtildi. (İLKHA)
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