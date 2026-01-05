Şehir hastanesinde skandal: Yoğun bakımdaki hastayı dövdüler!

Konya Şehir Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi gören Mehmet Gündüz’ün, sağlık personeli tarafından darp edildiği ve psikolojik baskıya maruz kaldığı iddiasıyla Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.

YOĞUN BAKIMA BİLİNCİ AÇIK ŞEKİLDE YATIRILDI

İddiaya göre; Mehmet Gündüz, 25 Ekim 2025 tarihinde şiddetli karın ağrısı şikâyetiyle ambulansla Konya Şehir Hastanesi Acil Servisi’ne getirildi. Yapılan tetkiklerin ardından aynı gece reanimasyon II. seviye yoğun bakım servisine bilinci açık ve konuşma yetisi yerinde şekilde yatırıldı.

AİLE, DAVRANIŞ DEĞİŞİKLİKLERİ OLDUĞUNU DEFALARCA BİLDİRDİ

Oğlu Resul Gündüz, yoğun bakım sürecinde babasında huzursuzluk, halüsinasyonlar, konuşma bozukluğu ve kilo kaybı gibi ciddi değişimler gözlemlediklerini, bu durumu defalarca doktor ve hemşirelere bildirdiklerini belirtti. Aile, hastanın yoğun bakımdan çıkarılması talebinin de dikkate alınmadığını ileri sürdü.

ELLERİ BAĞLI HALDE BULUNDU!

31 Aralık 2025 günü sabah saatlerinde hastaneye giden aile, Mehmet Gündüz’ü elleri ve kolları yatağa bağlı halde gördü. Bu duruma ilişkin kendilerine herhangi bir bilgilendirme yapılmadığı iddia edildi.

“DARP EDİLDİM” İDDİASI

Mehmet Gündüz’ün ailesine, bir hemşire tarafından üzerine çıkılarak darp edildiğini ve fiziksel-psikolojik baskıya maruz kaldığını söylediği dilekçede yer aldı.