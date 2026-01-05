  • İSTANBUL
Yerel Şehir hastanesinde skandal: Yoğun bakımdaki hastayı dövdüler!
Şehir hastanesinde skandal: Yoğun bakımdaki hastayı dövdüler!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Konya Şehir Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi gören 65 yaşındaki Mehmet Gündüz’ün darp edildiği ve ruh sağlığının bozulduğu iddia edildi. Ailesi, sorumlu personel hakkında adli ve idari soruşturma başlatılmasını istedi.

Konya Şehir Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi gören Mehmet Gündüz’ün, sağlık personeli tarafından darp edildiği ve psikolojik baskıya maruz kaldığı iddiasıyla Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.

YOĞUN BAKIMA BİLİNCİ AÇIK ŞEKİLDE YATIRILDI

İddiaya göre; Mehmet Gündüz, 25 Ekim 2025 tarihinde şiddetli karın ağrısı şikâyetiyle ambulansla Konya Şehir Hastanesi Acil Servisi’ne getirildi. Yapılan tetkiklerin ardından aynı gece reanimasyon II. seviye yoğun bakım servisine bilinci açık ve konuşma yetisi yerinde şekilde yatırıldı.

AİLE, DAVRANIŞ DEĞİŞİKLİKLERİ OLDUĞUNU DEFALARCA BİLDİRDİ

Oğlu Resul Gündüz, yoğun bakım sürecinde babasında huzursuzluk, halüsinasyonlar, konuşma bozukluğu ve kilo kaybı gibi ciddi değişimler gözlemlediklerini, bu durumu defalarca doktor ve hemşirelere bildirdiklerini belirtti. Aile, hastanın yoğun bakımdan çıkarılması talebinin de dikkate alınmadığını ileri sürdü.

ELLERİ BAĞLI HALDE BULUNDU!

31 Aralık 2025 günü sabah saatlerinde hastaneye giden aile, Mehmet Gündüz’ü elleri ve kolları yatağa bağlı halde gördü. Bu duruma ilişkin kendilerine herhangi bir bilgilendirme yapılmadığı iddia edildi.

“DARP EDİLDİM” İDDİASI

Mehmet Gündüz’ün ailesine, bir hemşire tarafından üzerine çıkılarak darp edildiğini ve fiziksel-psikolojik baskıya maruz kaldığını söylediği dilekçede yer aldı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Kadir

Ozel hastahaneler3 kesinlikle guvenmiyorum guvenmem saglik,devletin isidir diyordum bu haberj okuyunca ne diyecgimi bilmiyorum hersey insanin ahlak ve karakterinde bitiyorsanayide bir tamirciye de guvenemiyorsun hem anlayacak hem durustluk yapacak vs ne diyelim Allah cc bizim hatalarimiza keffaret etsin
