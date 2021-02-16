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Aktüel Konya'da feci zincirleme trafik kazası: 5 ölü, 35 yaralı
Aktüel

Konya'da feci zincirleme trafik kazası: 5 ölü, 35 yaralı

Konya’nın Karapınar ilçesinde kar yağışı ve buzlanma sebebiyle meydana gelen otobüs, otomobil ve tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-16 09:38:00 -
Konya'da feci zincirleme trafik kazası: 5 ölü, 35 yaralı

Konya'da feci zincirleme trafik kazası: 5 ölü, 35 yaralı Konya’nın Karapınar ilçesinde kar yağışı ve buzlanma sebebiyle meydana gelen otobüs, otomobil ve tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı. Konya'da feci zincirleme trafik kazası: çok sayıda ölü ve yaralı var.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Konya Adana Karayolu Karapınar ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Karapınar istikametine seyir halinde olan A.K. idaresindeki 01 KT 067 plakalı tır, kar yağışı ve buzlanma sebebiyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Bu sırada arkadan gelen R.E. yönetimindeki 42 AFN 321 plakalı otomobil yol kenarına durdu. Otomobildekiler kaza yapan tırın sürücüsüne yardım edip araçtan çıkardı ve sürücüyü otomobile aldı. Bu sırada arkadan gelen Ü.Ö. yönetimindeki 31 GU 716 plakalı yolcu otobüsü kar yağışı ve buzlanma sebebiyle kontrolden çıkarak otomobile çarptı.

Kazada otomobilde bulunan ve henüz kimlikleri tespit edilemeyen 2 kişi ile otobüste bulunan 3 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi de yaralandı. Kaza ihbarı üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Karayolu trafiğe kapatılırken, yaralılar ambulanslar Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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