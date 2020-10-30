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Aktüel Konya'da drift yapan sürücüye 8 bin 200 lira ceza kesildi
Aktüel

Konya'da drift yapan sürücüye 8 bin 200 lira ceza kesildi

Yeniakit Publisher
2020-10-30 11:10:20 -
Konya'da drift yapan sürücüye 8 bin 200 lira ceza kesildi

KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde drift yapan sürücüye 8 bin 200 lira para cezası uygulandı.

Camikebir Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde, MOBESE kameralarından otomobiliyle drift yaptığı tespit edilen İ.K, trafik ekiplerince durduruldu.

Sürücüye drift yapmaktan ve abartı egzoz kullanmaktan 8 bin 200 lira para cezası kesildi.

Ehliyetine 2 ay süreyle el konulan İ.K. hakkında, "trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokmak" suçundan da soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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