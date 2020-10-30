Konya'da drift yapan sürücüye 8 bin 200 lira ceza kesildi
KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde drift yapan sürücüye 8 bin 200 lira para cezası uygulandı.
Camikebir Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde, MOBESE kameralarından otomobiliyle drift yaptığı tespit edilen İ.K, trafik ekiplerince durduruldu.
Sürücüye drift yapmaktan ve abartı egzoz kullanmaktan 8 bin 200 lira para cezası kesildi.
Ehliyetine 2 ay süreyle el konulan İ.K. hakkında, "trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokmak" suçundan da soruşturma başlatıldığı öğrenildi.