Konya’da dikkat çeken anlar! İngiltere’ye ait savaş uçakları…

İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait olan 2 'Eurofighter Typhoon' savaş uçağı, Konya'da konuşlu Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanlığı'na bağlı 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’na geldi. Uçaklar ile dünyanın sayılı eğitim merkezlerinden olan üste, 132’nci Filo Komutanlığı'ndaki F-16 savaş uçaklarıyla eğitim gerçekleştirilecek.

Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı’nın internet sitesinden yapılan açıklamada, "İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait iki Eurofighter Typhoon uçağı, karşılıklı eğitimlerde bulunmak maksadıyla 16 Kasım 2020 tarihinde Konya’da bulunan 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’na geldi. İngiltere’ye ait iki uçak ve Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar müşterek eğitimler gerçekleştirecek" denildi.