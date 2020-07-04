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Aktüel

Konya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Yeniakit Publisher
2020-07-04 18:14:41 -
Konya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

KONYA (AA) - Konya'nın Taşkent ilçesinde, hava ve karadan müdahale edilen orman yangını kontrol altına alındı.

Messini mevkisinde, ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Konya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 1 helikopter, 5 arazöz, 2 tanker ile Karayollarına ait iş makineleri ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınan yangında 1,5 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

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