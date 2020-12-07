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Aktüel Konya'da çiçekçiler, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Konya'da çiçekçiler, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-07 15:55:34 -
Konya'da çiçekçiler, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

KONYA (AA) - Konya'da çiçekçiler, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, oy kullandı.

Selçuklu ilçesinde çiçekçilik yapan Kemal Tosun, AA foto muhabirlerince yurt içi ve yurt dışında çekilen fotoğraflar hakkında bilgi aldı.

Tosun, haber kategorisinde Jason Zenda'nın "Çin'den yayılan salgın", yaşam kategorisinde Özkan Bilgin'in "Sofranın sürpriz konuğu", spor kategorisinde de Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" isimli fotoğraflarını seçti.

Çiçekçi Enes Can ise haber kategorisinde Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele", yaşam kategorisinde Sercan Küçükşahin'in "Hürmetçi Sazlığı'nda gün batarken", spor kategorisinde Sefa Karacan'ın "Buz pateni zarafeti" isimli fotoğraflarına oy verdi.

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