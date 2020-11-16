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Aktüel Konya'da "Bisiklet Yolu Kontrol Zabıtası" görevde
Aktüel

Konya'da "Bisiklet Yolu Kontrol Zabıtası" görevde

Yeniakit Publisher
2020-11-16 13:24:25 -
Konya'da "Bisiklet Yolu Kontrol Zabıtası" görevde

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi, kentte bisiklet yollarını daha güvenli hale getirmek için ekipler oluşturdu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı yazılı açıklamada, bisiklet kullanımını teşvik etmek ve daha fazla yaygınlaştırmak için çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Bisiklet kullanıcılarının ve bisiklet yollarının güvenliğine önem verdiklerini belirten Altay, bu kapsamda belediye bünyesinde Bisiklet Yolu Kontrol Zabıtası oluşturduklarını dile getirdi.

Zabıta ekiplerinin bisiklet kullanıcılarının daha rahat ve güvenli sürüş sağlamaları için çalıştığını kaydeden Altay, "Ekiplerimiz düzenli olarak kontroller yaparak, bisiklet yollarını işgal edip bisiklet sürücülerini engelleyen araçlara müdahale ediyor. Bu şekilde araçlar bisiklet yollarından kaldırılarak bisikletlilerin güvenli sürüşü sağlanmış oluyor. Hemşehrilerimizden ricamız, lütfen bisiklet yollarına araç park etmeyelim." ifadelerini kullandı.

Altay, bisiklet yoluna park yapan araçları yetkili ekiplere bildirmek için, 350 31 74 numaralı telefon ya da 0534 404 42 42 whatsapp hattının aranabildiğini kaydetti.



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