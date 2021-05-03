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Konya'da bir lokantada patlama
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Aktüel Konya'da bir lokantada patlama
Aktüel

Konya'da bir lokantada patlama

Konya'da bir lokantada meydana gelen patlamadan sonra çıkan yangın hasara neden oldu.

Yeniakit Publisher
2021-05-03 00:39:00 -
Konya'da bir lokantada patlama

Konya'da bir lokantada meydana gelen patlamadan sonra çıkan yangın hasara yol açtı.

Merkez Meram ilçesi Ünzile Sokak'taki bir iş merkezinin üst katında bulunan lokantada henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi intikal etti.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, tedbir amaçlı, doğal gaz ve elektrik hattı kesildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması üzerine kısa sürede söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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