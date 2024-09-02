Konya'da bir baraj daha kurudu

Konya'da, Beyşehir Gölünü beslemek ve güzergahındaki ekili alanların istifade edebilmesi için uzun yıllar önce inşa edilen Derebucak Prof. Dr. Yılmaz Muslu Barajı da bu yıl kuraklığın pençesinden kurtulamadı.

Derebucak ilçe merkezinde bulunan barajdaki su seviyesi yaz döneminde adeta dip yaptı. Barajda neredeyse su kalmadı. Barajdan objektiflere yansıyan ve sosyal medyada paylaşılan son görüntüler de yaşanan içler acısı durumu gözler önüne serdi.

DSİ yetkilileri inceleme yaptı

Baraja çoğalması için geçtiğimiz yıllarda salınan balıklar ise barajın dip sularında bulundukları yerde adeta sıkıştı. Geçtiğimiz haftalarda bölgeye gelen DSİ 4.Bölge Müdürü Mehmet Alp ve beraberindeki yetkililer de kuraklık yaşanan barajda ve su kaynaklarında incelemelerde bulundu. Yaşanan tabloyu yerinde gördü.

Baraj, Beyşehir Gölünü besleyen en önemli kaynak durumundaydı

Beyşehir Gölüne bu yıl kış mevsimindeki yetersiz yağışlar nedeniyle Gembos Derivasyonu aracılığıyla su takviyesi yapılamayan baraj, bölgenin bereket kaynağı tarım ambarı Gembos Ovası başta olmak üzere güzergahındaki ekili alanlara da su akışı sağlayamadı. Zor dönem geçiren ilçede çiftçilik yapan vatandaşlar, ektikleri arazileri sulayamadı, bazıları ise ekim yapmaktan vazgeçti. Ekim yapan çiftçilerin ürünleri tarlada yandı.

İlçe halkı peş peşe yağmur duasına çıktı

Derebucak ilçesinde yaşanan kuraklık nedeniyle çiftçiler Temmuz ve Ağustos ayında iki kez yağmur duasına çıktı. Çamlık mahallesinde ve ilçe merkezinde yapılan yağmur duası programlarında eller semaya açılarak rahmet dileğinde bulunuldu. Yapılan yağmur dualarının ardından yüzler yaz döneminin son günlerinde bir nebze de olsa güldü. Ancak, yağmurların devamına ilişkin beklenti bölgede halen devam ediyor. Konya ve ilçelerinde bir haftadır aralıklarla etkili olan yağışlardan Derebucak ilçesi de nasibini aldı. Yağış düşen alanlarda yüzler güldü. Meteoroloji verilerine göre, Derebucak'ta son 5 günde metrekareye düşen yağış miktarı toplam 10,4 kilogram olarak ölçüldü.

Prof. Dr. Yılmaz Muslu Barajı

Derebucak ilçesinde yer alan Prof. Dr. Yılmaz Muslu Barajı'ndan her yıl 130 milyon metreküp suyun Beyşehir Gölüne takviye edilmesi hedefleniyor. Baraj, bu planlarla bölgede söz konusu dönemde inşa edildi. Ancak, bu miktar bölgedeki kış mevsimindeki yağış durumuna göre daha az ya da daha çok da olabiliyor. İlçede kış döneminde kış yağışlarının ardından eriyen kar sularının doldurduğu Prof. Dr. Yılmaz Muslu Barajından Gembos Derivasyon Kanalı vasıtasıyla kilometrelerce uzaklıktaki Beyşehir ilçesine aktarılan sular, Türkiye'nin en büyük tatlı su gölüne can suyu oluyor. Gembos Havzası'ndan Akdeniz'e boşalan sular ile Çamlık bölgesinden gelen suların 2007 yılında tamamlanan ilçedeki barajda toplanmasının ardından buradan 3,5 kilometresi tünel olan, 15 bin 800 metre uzunluğundaki derivasyon kanalı vasıtasıyla Beyşehir Gölüne biriken sular ulaştırılıyor. Son yıllarda kapakları sürekli açık tutulan barajdan tamamen dolu olmasına bakılmadan kış ve bahar dönemlerinde biriken sular derivasyon kanalına aktarılıyor. Kanala akan sular ilkbahar döneminin sonlarında ve yaz dönemlerinde Gembos Ovası ile güzergahındaki ekili alanları suluyor. Baraj, suyla dolu olduğu dönemlerde bölgenin adeta talihini değiştirirken, Beyşehir Gölüne de hayat veriyor.