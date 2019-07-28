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Konya’da bilim meraklıları Astronomi Şenliğinde buluştu

Konya Bilim Merkezi ve Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) işbirliğinde Kilistra bölgesinde düzenlenen Astronomi Şenliği bilim meraklılarını bir araya getirdi.

28 Temmuz 2019 Pazar 14:02
Konya’da bilim meraklıları Astronomi Şenliğinde buluştu

Konya Bilim Merkezi ve Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) işbirliğinde Kilistra bölgesinde düzenlenen Astronomi Şenliği bilim meraklılarını bir araya getirdi.


Konya Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezi ile Konya AFAD tarafından Astronomi Şenliği düzenlendi. Meram ilçesine bağlı Tarihi Kilistra (Gökyurt) Mahallesinde gerçekleştirilen Astronomi Şenliği’ne çok sayıda bilim meraklısı ve davetli katıldı. Etkinliğin gündüz bölümünde astronomi ve uzay temalı yarışmalar ile atölye çalışmaları gerçekleştirilirken kurulan teleskoplarla güneş gözlemi yapıldı. Ayrıca AFAD tarafından düzenlenen çeşitli yarışmalara ve doğa eğitimlerine iştirak eden katılımcılar hem eğlendi hem öğrendi. Etkinliğin gece bölümünde ise bulutsuz ve ışık kirliliğinin olmadığı bir gecede gökyüzü gözlemleri yapılırken sadece yaz mevsiminde görülebilecek takım yıldızlarının, Jüpiter ve Satürn gezegenlerinin gözlemleri yapıldı. Katılımcılara gece karanlığında yıldızlara bakarak yön bulma eğitimleri verildi.


AFAD Konya İl Müdürü Yıldız Tosun, programa katkı sağlamaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, Büyükşehir Belediyesine ve Konya Bilim Merkezine teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 14:02
  1. bilim
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