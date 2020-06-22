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Aktüel

Konya’da bağ evinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde bir bağ evinden sulama tabancası, sırt pompası ve kuzine soba çalan hırsızlık şüphelisi yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 14:17:37 -
Konya’da bağ evinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde bir bağ evinden sulama tabancası, sırt pompası ve kuzine soba çalan hırsızlık şüphelisi yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tol Mahallesinde E.Ç.’ye (47) ait bağ evinden sulama tabancası, sırt pompası ve kuzine soba çalındı. Durumu fark eden E.Ç. durumu jandarmaya haber verdi. Olayla ilgili çalışma başlatan Çavuş Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, olayın üzerinden 24 saat geçmeden şüpheli İ.Ç.’yi (24) Gevrekli Mahallesindeki evinde çaldığı iddia edilen eşyalar ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan İ.Ç. adliyeye sevk edildi.

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