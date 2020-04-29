  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Konya'da 8 ayrı suçtan aranan hükümlü yakalandı

2020-04-29 11:39:05 -
Konya'da 8 ayrı suçtan aranan hükümlü yakalandı

KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde, 8 ayrı suçtan aranan ve hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, "cinsel istismar" ve "hırsızlık" gibi suçlardan hakkında 8 ayrı dosyadan arama kaydı olan ve toplam 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Emre Ç'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emre Ç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı