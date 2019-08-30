Konya’da 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu

Konya’da, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak tarafından resepsiyon verildi.

Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Köşkünde verilen resepsiyonda konuşan Vali Toprak, "1071’de Sultan Alparslan bildiğiniz gibi o Anadolu’yu bize yurt edinmişti. 30 Ağustos 1922 tarihinde de bu yurdun, bu Anadolu’nun ebediyen bizim olacağını tescillemiş ve dünyaya ilan etmiş olduk. İşte 30 Ağustos bu kadar önemli bir tarihtir. İman gücünün, vatan sevgisinin, bayrak sevgisinin; sayılara, teknolojilere, devletlerin bir araya gelip bu çökertme harekatına üstün geldiğinin bir tescilidir. Çünkü bizim milletimiz, Türk milletimiz her zaman adalet dağıtmıştır. Her zaman mazlumun yanında olmuştur. Haksızlıklara boyun eğmemiştir. Esaret diye bir şeyi kabul etmemiştir. İşte bunu herkesten iyi bilen Gazi Mustafa Kemal, bütün dinamikleri harekete geçirerek o yokluk içerisinde, askere verilecek ekmeğin bile hesabının yapıldığı ortamda bu mücadeleyi çok şükür başarıyla 30 Ağustos tarihinde sonuçlandırmıştır" dedi.

Programa; Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Garnizon ve 3. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya protokolü, askeri erkan, şehit yakınları ve gaziler katıldı.