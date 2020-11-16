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Aktüel Konya'da 18 yaşındaki genç tartıştığı kadını öldürdü
Aktüel

Konya'da 18 yaşındaki genç tartıştığı kadını öldürdü

Yeniakit Publisher
2020-11-16 12:51:19 -
Konya'da 18 yaşındaki genç tartıştığı kadını öldürdü

KONYA (AA) - Konya'da 18 yaşındaki gencin, tartıştığı 2 çocuk annesi kadını tabancayla göğsünden vurarak öldürdüğü belirtildi.

Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi Veysel Karani Caddesi'nde gece saatlerinde yerde yaralı bir kadının yattığına ilişkin ihbarı değerlendiren polis ve sağlık ekipleri, bir eğlence mekanında çalışan yaralı Elif Yakın'ın (24) göğsünden tabanca ile vurulduğunu belirledi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan 2 çocuk annesi Yakın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlı S.K'yi (18) gözaltına aldı.

Zanlının, zaman zaman birlikte yaşadığı iddia edilen Yakın ile önce telefonda tartıştığı, küfürleştiği ve daha sonra olay yerinde buluştuğu öne sürüldü.

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