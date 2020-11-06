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Aktüel Konya'da 14 ev karantinaya alındı
Aktüel

Konya'da 14 ev karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-11-06 11:29:55 -
Konya'da 14 ev karantinaya alındı

KONYA (AA) - Konya'nın Bozkır ilçesinde 14 ev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Bozkır Kaymakamlığından yapılan açıklamada "Bozkır ilçe merkezi ve kırsal mahallelerinde son zamanlarda artış gösteren Kovid-19 vaka ve temaslı sayılarımız nedeniyle Hisarlık (Büyük Hisarlık) Mahallemizde 14 konutta karantina uygulanmasına karar verilmiştir." bilgisi paylaşıldı.

Karantinaya alınan evlerin emniyet şeridi ile çevreleneceği ve vatandaşların ihtiyaçlarının Bozkır vefa destek grupları ile muhtarlık tarafından karşılanacağı kaydedildi.

Açıklamada, bu kararlara uymayanlara ve kolluk kuvvetlerinin işini yapmasına engel olanlara, idari para cezası dışında yasal işlem de uygulanacağı vurgulandı.

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