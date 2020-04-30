Konyaaltı’nda 15 bin metrekare daha yeşil alan oldu

Akdeniz Bulvarı’na paralel uzanan tali yolda peyzaj düzenlemesi yapan Konyaaltı Belediyesi, 15 bin metrekare alanı daha yeşile kavuşturdu.

Sarısu Mahallesinde Akdeniz Bulvarına paralel uzanan 121 Sokak üzerinde peyzaj düzenleme çalışmalarını tamamlayan Konyaaltı Belediyesi, bu çalışmaların sonunda 15 bin metrekare alanı daha yeşile kavuşturdu. Virüs ile mücadele kapsamında büyük bir özveriyle çalıştıklarını, bununla birlikte temel belediyecilik hizmetlerine de ara vermeden devam ettiklerini dile getiren Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Batı Çevreyolu Kavşağı’ndan Tünektepe Kavşağı’na kadar olan refüj üzerindeki 15 bin metrekare yeşil band çalışmalarını tamamladıklarını söyledi.

Başkan Semih Esen, “Akdeniz Bulvarı’na paralel uzanan 121 Sokak üzerinde 15 bin metrekare alanda peyzaj düzenlemesi kapsamında önce toprak tesviye çalışması yaptık. Peyzaj çalışmaları kapsamında narenciye ağaçlarının yanı sıra zeytin ağaçları diktik. Estetik bir görünüm kazanan sokakta, bitkilerle yeşil dokuyu zenginleştirdik. Son olarak alana çim tohumu atan ekiplerimiz peyzaj düzenlemesini tamamladı. Söz konusu alana otomatik sulama sistemi kurduk. Böylece hem iş gücünden tasarruf ediyor, hem de su israfını önlemiş oluyoruz. Tüm bu çalışmaların neticesinde Sarısu mahallemize 15 bin metrekare yeşil alan kazandırmış olduk” diye konuştu.