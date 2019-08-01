Konyaaltı Belediyesi Çocuk Tiyatrosu sahne aldı

Konyaaltı Belediyesi Sanat Eğitim Merkezi (KONSEM) çatısı altında kurulan ve sahneye koyduğu oyunlar ile adından söz ettiren Konyaaltı Belediyesi Harikalar Çocuk Tiyatrosu, “Dünyayı Yanağından Öptük” adlı oyun ile sahne aldı.

Konyaaltı Belediyesi Harikalar Çocuk Tiyatrosu üçüncü yılında yepyeni oyun ile sahne aldı. Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezinde sahne alan Konyaaltı Belediyesi Harikalar Çocuk Tiyatrosu, Yazar Tamer Dursun’un "Dünyayı Yanağından Öptük" adlı oyununu oynadı. Derviş Coşkun’un öncülüğünde sezon boyunca hazırlık yapan çocuklar, tiyatro severlerden de tam not aldı.

Yönetmen Derviş Coşkun, “Dünyayı Yanağından Öptük” adlı tiyatro oyunu ile insan ve aile dejenerasyonu, çarpık eğitim sistemi, çevre kirliliği, tüketim çılgınlığı gibi konuları mizahi bir bakış açısıyla anlatmaya çalıştıklarını söyledi.

Derviş Coşkun, tiyatroya ve tiyatro oyuncularına her zaman sahip çıktığını ifade ettiği Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’e de ayrıca teşekkür etti.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, kültür-sanat etkinliklerine büyük önem verdiklerini söyledi.

BaşkanEsen, “Her türlü kültür ve sanat etkinliklerinin gerçekleştirilebildiği Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi Antalya’nın yeni kültür sanat merkezi haline geldi. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız muhteşem bir oyun sahneledi. İlerleyen zamanlarda daha güzel başarılara imza atacaklar. Başta yönetmen Derviş Çoşkun ve oyunda sahne olan çocuk oyuncularımızı ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” dedi.