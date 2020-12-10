Konya Valisi Özkan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

KONYA (AA) - Konya Valisi Vahdettin Özkan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Özkan, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyip, bilgi aldı.

Vali Özkan, yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "6 güzel adam", sporda Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası", haberde ise Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele" fotoğrafı için oy kullandı.



AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasındaki tüm karelerin birbirinden güzel olduğunu belirten Özkan, emeği geçenleri tebrik etti.

Anadolu Ajansının ulusal ve küresel düzeyde halkın haber alma hakkı açısından önemli bir kurum olduğunu vurgulayan Özkan, şunları kaydetti:

"Fotoğraflar hayatın gerçekleri. Bulunduğumuz periyotta insanların ilgisini celbedecek hususlar nelerdir diye bakıldığı zaman, bu dönemde insanın hayatını devam ettirmesi, sağlık ve virüsle mücadele faaliyetleri öne çıkıyor. Koronavirüsle mücadele sürecinde sağlık çalışanları yüksek derecede bir fedakarlık yapıyor, diğer bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla beraber. Bu fotoğraflarda da sağlık çalışanlarının hangi şartlar altında, fedakarlık yaparak bu mücadeleyi götürdüğünü görüyoruz. Bizim de bu fotoğraflara bakarak, sağlık çalışanlarının maruz kaldığı bu tazyiki de düşünerek virüsle mücadelede onlara yardımcı olmamız lazım. Bize düşen görev nedir? Maske, mesafe ve hijyene dikkat etmemiz gerekir."