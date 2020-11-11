  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Konya Valiliğinden "Uçak düştü" iddialarına ilişkin açıklama:
Aktüel

Konya Valiliğinden "Uçak düştü" iddialarına ilişkin açıklama:

"Habere ilişkin yapılan araştırmada, uçak düşmesi ile ilgili herhangi bir bulguya rastlanmamıştır"

Yeniakit Publisher
2020-11-11 00:41:25 -
Konya Valiliğinden "Uçak düştü" iddialarına ilişkin açıklama:

KONYA (AA) - Konya Valiliği, bazı medya organlarında yer alan Ahırlı ilçesi Akkise Mahallesi'nde uçak düştüğüne dair iddiaların gerçekle ilgisinin bulunmadığını bildirdi.

Valiliğin Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"10 Kasım 2020 tarihinde medyaya yansıyan 'Konya Akkise'deki patlamanın nedeni uçak düşmesi mi?' başlığıyla verilen habere ilişkin yapılan araştırmada, uçak düşmesi ile ilgili herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Haluk Özdil tarih vererek paylaştı: Büyük olaylar meydana gelecek
Dünya

Haluk Özdil tarih vererek paylaştı: Büyük olaylar meydana gelecek

Araştırmacı yazar Haluk Özdil, 2021 yılının Mart ayına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.
Dünya şokta! 'Beklenmeyen bir durum' deyip koronavirüs aşı denemelerini durdurdular
Dünya

Dünya şokta! 'Beklenmeyen bir durum' deyip koronavirüs aşı denemelerini durdurdular

Brezilya Sağlık Düzenleme Kurumu, yeni tip koronavirüs aşı denemelerini durdurduklarını kamuoyu ile paylaştı.
Volkswagen'den Türkiye kararı
Ekonomi

Volkswagen'den Türkiye kararı

Volkswagen CEO'su Herbert Diess, mevcut üretim kapasitesinin koronavirüs nedeniyle şimdilik yeterli olduğunu, bu nedenle Türkiye'de kurulmas..
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay