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Aktüel Konya Ticaret Borsası
Aktüel

Konya Ticaret Borsası

Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,031-2,263 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-12-03 15:37:04 -
Konya Ticaret Borsası

KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,031-2,263 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Makarnalık buğday 2,417 2,420
Ekmeklik kırmızı sert buğday 2,031 2,263
Ekmeklik diğer buğday 2,154 2,338
Düşük vasıflı buğday 2,154 2,190
ARPALAR

Arpalar 1,662 1,692
DİĞER HUBUBATLAR

Mısır 1,602 1,762
BAKLİYATLAR

Fasulye 8,303 8,889
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