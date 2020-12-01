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Aktüel Konya Ticaret Borsası
Aktüel

Konya Ticaret Borsası

Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,151 - 2,273 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-12-01 16:37:36 -
Konya Ticaret Borsası

KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,151 - 2,273 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Makarnalık buğday 2,413 2,421
Ekmeklik kırmızı sert buğday 2,151 2,273
Ekmeklik diğer buğday 2,134 2,340
Düşük vasıflı buğday 2,131 2,255
ARPALAR

Arpalar 1,636 1,679
DİĞER HUBUBATLAR

Mısır 1,409 1,780
BAKLİYATLAR

Fasulye 7,708 8,800
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