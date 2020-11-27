Konya Ticaret Borsası
Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,212-2,273 liradan işlem gördü
KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,212 - 2,273 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
EN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|2,212
|2,273
|Ekmeklik diğer buğday
|2,153
|2,327
|Düşük vasıflı buğday
|2,152
|2,182
|ARPALAR
|Arpalar
|1,639
|1,668
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|1,059
|1,761
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|8,217
|8,625