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Aktüel Konya Ticaret Borsası
Aktüel

Konya Ticaret Borsası

Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,212-2,273 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-11-27 15:59:59 -
Konya Ticaret Borsası

KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,212 - 2,273 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday 2,212 2,273
Ekmeklik diğer buğday 2,153 2,327
Düşük vasıflı buğday 2,152 2,182
ARPALAR

Arpalar 1,639 1,668
DİĞER HUBUBATLAR

Mısır 1,059 1,761
BAKLİYATLAR

Fasulye 8,217 8,625
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