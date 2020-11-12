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Aktüel Konya Ticaret Borsası
Aktüel

Konya Ticaret Borsası

Ekmeklik diğer beyaz buğdayın kilogramı 2,386 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-11-12 15:57:22 -
Konya Ticaret Borsası

KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsasında ekmeklik diğer beyaz buğdayın kilogramı 2,386 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday (2.derece) 2,273 2,352
Ekmeklik diğer beyaz buğday 2,386 2,386
Düşük vasıflı buğday 2,560 2,600
ARPALAR
Arpalar 1,743 1,751
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,817 1,817
BAKLİYATLAR
Fasulye 8,512 8,889
Nohut 4,509 4,509

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