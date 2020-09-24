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Ekonomi Konya Ticaret Borsası
Ekonomi

Konya Ticaret Borsası

Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,930-1,990 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-09-24 15:27:08 -
Konya Ticaret Borsası

KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,930-1,990 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Makarnalık buğday 2,028 2,069
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,930 1,990
Ekmeklik diğer buğday 1,860 1,966
Düşük vasıflı buğday 1,876 1,961
ARPALAR
Arpalar 1,405 1,440
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,386 1,490
BAKLİYATLAR
Fasulye 6,850 8,128

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