Konya Ticaret Borsası
Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,930-1,990 liradan işlem gördü
KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,930-1,990 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
EN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Makarnalık buğday
|2,028
|2,069
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,930
|1,990
|Ekmeklik diğer buğday
|1,860
|1,966
|Düşük vasıflı buğday
|1,876
|1,961
|ARPALAR
|Arpalar
|1,405
|1,440
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|1,386
|1,490
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|6,850
|8,128