Konya Ticaret Borsası
Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,680 liradan işlem gördü
KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,680 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
EN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Makarnalık buğday
|1,768
|1,768
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,680
|1,680
|Ekmeklik diğer buğday
|1,616
|1,616
|Düşük vasıflı buğdaylar
|1,597
|1,651
|ARPALAR
|Arpalar
|1,297
|1,313
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|1,161
|1,365