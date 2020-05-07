Konya Ticaret Borsası
Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,681-1,701 liradan işlem gördü
KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,681-1,701 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
EN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,681
|1,701
|Ekmeklik diğer buğday
|1,678
|1,794
|Düşük vasıflı buğday
|1,676
|1,676
|ARPALAR
|Arpalar
|1,312
|1,324
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|1,376
|1,391