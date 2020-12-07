Konya Şeker'in yatırımlarıyla bölgede mısır üretimini artırıyor

KONYA (AA) - Konya Şeker, yem fabrikası ve et-süt entegre tesisi yatırımıyla bölgedeki mısır üretimine de lokomotiflik yapıyor.

Konya Şeker'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Konya Şeker, şeker sektörünün "en çok" desteklediği yan sektörlerden biri olan hayvancılığa katkı vermek amacıyla kurduğu yem fabrikasıyla mısır üreticisine talep garantisi oluştururken, yem piyasalarında aşırı fiyatlanmanın da önüne geçiyor.

Konya Şeker'in mısır alımı yapmadığı 2008'de kentte mısır üretimi 80 bin 307 ton iken, 2019'a gelindiğinde bu rakam 1 milyon 345 bin 64 tona yükseldi, üretim 2008'e göre yüzde 1575 arttı.

Konya Şeker, Panagro Et ve Süt Entegre Tesisi, Seydibey Parmak Patates ve Patates Nişastası Üretim Tesisleri gibi bünyesinde 45 üretim tesisi yer alan Anadolu Birlik Holding'in İcra Kurulu Başkanı Taner Taşpınar, konuya ilişkin açıklamasında, yem fabrikasının yanı sıra Konya'da hayvancılığı katlanarak büyüten et-süt entegre tesisi yatırımlarıyla Konya Şeker'in bölgedeki yem bitkileri ve yem ham maddesi olarak kullanılan mısır üretiminin artışını sağladığını, yaptığı tonajlı alımlarla fiyat regülasyonunu oluşturarak mısırı da üretici için cazip hale getirdiğini ifade etti.

- "Mısırın da bölgedeki en büyük alıcısıyız"

2020'de de uyguladıkları alım politikasıyla piyasayı üretici lehine regüle etmeye devam ettiklerini belirten Taşpınar, "Mısır gibi ürünler ülkemizdeki iç ovalardaki ürün deseninin korunması açısından çok önemli ürünlerdir. Elbette bir emtia olarak da mısırın fiyatının piyasa koşullarında çok ciddi iniş çıkışları olabiliyor. Biz bu çerçevede, ayçiçeği, patates, buğday, arpa gibi ürünlerin yanı sıra mısırın da bölgedeki en büyük alıcısıyız ve hasadın başlamasıyla, üretici lehine bir pozisyon alıyor ve piyasaları günü gününe takip ederek piyasaların üretici lehine denge bulması için gayret ediyoruz. Yaptığımız yem fabrikası ve et-süt entegre tesisi yatırımları bölgemizde hem hayvancılığı büyüttü hem de yem bitkilerinin ve yem girdilerinin kıymetini artırdı, talebi yükseltti." değerlendirmesinde bulundu. ​​​​​​​

Bu şekilde üreticinin mısır başta olmak üzere ürettiği yem girdilerinin değerini de artırdıklarını vurgulayan Taşpınar, şunları kaydetti:

"Büyüyen hayvancılığın tarımsal üretime yönelik etkisini en net şekilde Konya'daki mısır üretim rakamları ortaya koymaktadır. Yani, sürecin özeti şudur; Konya Şeker yatırımlarını yaptı, mısıra talep arttı, üretim yüzde 1575 arttı. Biz yaptığımız iki yatırımla bölge tarımında iki alanda sürekliliği ve sürdürülebilirliği sağladık. Bunlardan birincisi mısır üretimi, ikincisi ise hayvancılık. Tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin esas etkisi ise üretici gelirinedir ve bu da iki ayaklı bir gelir artışıdır.

Birincisi tarımsal ürün desenine mısırın daha hacimli eklenmesi ile üreticinin mısırdan elde ettiği gelir, ikincisi büyüyen ve sürdürülebilir hale gelen hayvancılıktan oluşan ilave gelir. Bu ekosistemi oluşturmak kadar önemli olan husus bunun muhafazasını ve üretici için gelir üretmeye devam etmesini sağlamaktır. Yani fabrikalar da besici ve süt üreticisi de üretmeye devam edebilecek ki hem çalışanlar hem de üretici kazanmaya devam edebilecek. Bu konuda kendi sorumluluğumuzu sanayi ayağı ile sınırlamıyoruz. Besicinin ve süt üreticisinin de rekabetçi koşullarda ayakta kalabilmesini, üretmeye devam edebilmesini en az sanayideki başarımız kadar önemli görüyoruz."







