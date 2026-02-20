Konya Şeker'den Soma Termik Santrali'nin faaliyetlerine yönelik açıklama

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Soma termik santralinin borçlarının yapılandırılarak üçüncü bir firmaya devri ve bu şekilde santral faaliyetinin kesintisiz sürdürülebilmesi amacıyla Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımızın himayelerinde müzakerelerimiz devam etmektedir. Bu süreçte santralin yeni bir yatırımcı şirket veya gruba devredilmek suretiyle yenileme yatırımı da yapılarak işletmenin devamlılığının sağlanması noktasında sağladıkları destek ve yakın ilgilerinden dolayı başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız olmak üzere Manisa ve Konya Milletvekillerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Şirketimizin içinde bulunduğu olağanüstü finansal zorluklar ve tüm imkansızlıklara rağmen Soma ilçemizin ısıtılmasına ilişkin hizmetimizin aksamadan sürdürülebilmesi için tüm önlemleri alarak çalışıyoruz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Soma Termik Santral Elektrik Üretim A.Ş.