Konya Şeker’den çiftçiye 29.7 milyon lira avans

Konya Şeker tarafından çiftçiye 29 milyon 774 bin 920 lira tutarında, 4 milyon 659 bin 612 litre motorin avansı dağıtılacak.

Şirketin üretenin yanında olduğunu belirten 25. ve 26. Dönem AK Parti Karaman Milletvekili, PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, “Çiftçilerimize yardım etmek için elimizden geleni yaptık, yapacağız” dedi. Bu yıl üreticinin omzundaki yükün arttığını kaydeden Konuk, şöyle konuştu: “Paranın maliyetinin arttığı bu dönemde herkes, her şirket için hesap cüzdanındaki meblağı büyütmek daha önemli hale gelebilir. Ancak biz parayı büyütmenin hesabını değil, tarladaki ürünü büyütmenin hesabını yaparız. Bu sene zor bir sene. Üreticinin de şirketlerin de omzundaki yükün özellikle finansman yükünün arttığı bir sene. Biz var günde de, dar günde de çiftçinin yanında olan bir kurumuz. Bu dar günde de biz yapabildiğimizin yine en çoğunu yapacağız ve çiftçinin yüküne omuz vereceğiz, piyasaların üreticiyi daraltmasına müsaade etmeyeceğiz.”