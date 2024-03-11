Konya Şeker, Konya Tarım Fuarı'nda ilgi odağı oldu

Konya Şeker, 20. Konya Tarım Fuarı'na katıldı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Konya Şeker bünyesinde varlığını sürdüren markaların sergilendiği stantlar, fuar katılımcılarının en önemli uğrak noktalarından biri oldu.

Stantları ziyaret eden katılımcılar, Beta Ziraat AŞ bünyesinde hazırlanan tohumların yanı sıra son teknolojik ürünlerle donatılmış Panplast Damla Sulama Sistemleri, Türkiye'de ilk defa pancar şekerinin pastörize edilerek üretildiği Birinci Arı Yemi ile meyve, sebze, tarla, endüstri bitkileri, süs bitkileri ve orman ağaçlarında kullanılan Bitkisel Menşeli Sıvı Organik Gübre olan BİOVİN ürünleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Stantta ayrıca TORKU ürünleri de sergilendi. PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu da stantları ziyaret eden katılımcılarla yakından ilgilendi.

Konya Şeker standında katılımcıların merak ettikleri soruları yanıtlayan Erkoyuncu, tarımın ülke ve bölge ekonomisi üzerindeki önemine vurgu yaparak, tarımın sadece gıda üretiminden ibaret olmadığını, aynı zamanda istihdamın artırılması, kırsal kalkınmanın desteklenmesi gibi birçok alanda önemli etkilere sahip olduğunu belirtti.

Erkoyuncu, 20. Tarım Fuarı'nın ortaya koyduğu vizyonla ülke ve bölge ekonomisinin gelişmesine destek vereceğini, bu yönüyle çiftçilerin yeni tarım teknolojilerini tanıma ve uygulama fırsatı bulduğunu, aynı zamanda sektördeki yenilikleri takip etme ve pazarlama imkanı sunduğunu kaydetti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO