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Gündem Konya şehidinin cenazesi memleketine getirildi
Gündem

Konya şehidinin cenazesi memleketine getirildi

Irak'ın kuzeyinde teröristlerin saldırısında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Ali Akın'ın cenazesi, askeri uçakla memleketi Konya'ya getirildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-12 14:02:00 -
Konya şehidinin cenazesi memleketine getirildi

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından gönderilen, 23 yaşında şehit olan Muhammed Ali Akın'ın cenazesi, Konya Havalimanı'nda, yakınları ile askeri ve mülki erkan tarafından karşılandı.

Şehit Akın'ın cenazesi uçaktan indirildiği sırada yakınları gözyaşı döktü.

Askerlerin omuzlarında bir süre taşınan şehidin naaşı cenaze nakil aracına konuldu.

Anne Ayşe Akın, oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Baba Battal Akın'ın ise oğlunun tabutunun yanında gitmek istemesi çevredekileri duygulandırdı.

Konya Şehir Hastanesi Morguna götürülen şehidin cenazesinin, bugün ikindi namazına müteakip Namazgah'da kılınacak cenaze namazının ardından Konya Şehitliği'ne defnedileceği öğrenildi.

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