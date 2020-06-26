Konya merkezli FETÖ operasyonunda Tekirdağ'da 2 muvazzaf asker gözaltına alındı
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da, Konya merkezli Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturmada astsubay ve üsteğmen gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 2 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Polis ekipleri, Malkara Merkez Komutanlığında görevli üsteğmen N.A. ve Çerkezköy 3. Zırhlı Tugay Komutanlığında görevli astsubay üstçavuş M.G'yi gözaltına aldı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.