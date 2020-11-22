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Aktüel Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu
Aktüel

Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu

Yeniakit Publisher
2020-11-22 10:42:43 -
Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu

KONYA (AA) - Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu görüldü.

Konya'da kısıtlamaya genelde uyulduğu, sokakların saat 10.00'a kadar sakin olduğu gözlendi.

Kentin işlek caddelerinden biri olan Ankara Caddesi ile Alaeddin Bulvarı'nda genellikle toplu taşıma araçları trafiğe çıktı.

KPSS Ortaoğretim sınavına girecek adayların mağdur olmaması için toplu taşımada sefer saatleri değiştirilmedi.

Cadde ve sokakların boş olduğu Konya'da sınavın yapılacağı merkezlerin çevrelerinde hareketlilik yaşandı.

- Karaman

Karaman'da da sokağa çıkma kısıtlamasına genelde uyuldu. Kent merkezindeki İsmet Paşa, 1. İstasyon, 2 İstasyon, Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve Cumhuriyet Parkı'nda saat 10.00 itibarıyla insan ve araç hareketliliği arttı.

Kapanan market, büfe gibi iş yerleri tekrar açıldı.

Lokantaların masa ve sandalyelerini topladığı, sadece paket servisi yaptığı görüldü.

Kent genelinde polis ve jandarma ekipleri de sorumluluk bölgelerinde uygulama ve denetim yapmaya devam ediyor.

- Aksaray

Aksaray'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu görüldü.

Ulu Cami ve çevresinde kısıtlamayla başlayan sakinlik, sabah saatlerinde de devam etti. Kentin işlek noktalarından Ankara ve Kafeler caddelerinde de sakinlik hakim oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısıtlama sona erene kadar denetim ve kontrollerini sürdürdü.

- Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da da saat 10.00'a kadar sokaklarda sessizlik hakimdi. kent merkezindeki Bankalar Caddesi, Uzun Çarşı Zafer Meydanı'nda saat 10.00 itibarıyla insan ve araç hareketliliği arttı.

Kapalı olan iş yerleri tekrar açıldı. Lokantaların masa ve sandalyelerini topladığı, sadece paket servisi yaptığı görüldü.

Kent genelinde polis ve jandarma ekipleri de sorumluluk bölgelerinde uygulama ve denetimlerini sürdürüyor.

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