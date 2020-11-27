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Aktüel Konya, Karaman, Afyonkarahisar ve Aksaray'da "Kovid-19" denetimleri
Aktüel

Konya, Karaman, Afyonkarahisar ve Aksaray'da "Kovid-19" denetimleri

Yeniakit Publisher
2020-11-27 15:17:05 -
Konya, Karaman, Afyonkarahisar ve Aksaray'da "Kovid-19" denetimleri

KONYA (AA) - Konya, Karaman, Afyonkarahisar ve Aksaray'da polis ve zabıta ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini denetledi.

Konya'da Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Karatay Belediyesi zabıta ekipleri 60 noktada denetim yaptı. Trafik polisleri, toplu ulaşım araçlarını tek tek durdurarak maske, mesafe ve hijyen denetimi gerçekleştirdi.

Karatay Belediyesi zabıta ekipleri, polislerle ilçe genelindeki açık ve kapalı pazar yerlerindeki denetimlerde kurallara uymayanlara cezai işlem uyguladı.

Büyükşehir ve diğer ilçe belediyeleri de ekipleriyle denetimlerde bulundu.

- Karaman

Karaman'da Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Karaman Belediyesi zabıta ekipleri, kent genelinde belli noktalarda denetimler yaptı. Trafik polisleri kent merkezinde toplu ulaşım araçlarını durdurarak maske, mesafe ve hijyen denetimi gerçekleştirdi. Bölge trafik ekipleri de Karaman-Konya ve Karaman-Mersin kara yolundaki uygulama noktalarında denetimlerini sürdürdü.

Polis ekipleri kalabalık yerlerde vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardı.

- Aksaray

Aksaray'da, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı, Ulu Cami çevresi, Ankara ve Kafeler Caddesi ve pazar yerleri ile toplu taşıma araçlarında maske, mesafe ve hijyen denetimi yapıldı. Ekipler, kent merkezi ve ilçelerde belirledikleri yerlerde denetim gerçekleştirdi. Polis ekipleri, HES kodu uygulaması yaparak vatandaşları pazaryerlerine aldı. Toplu taşıma araçlarındaki yolcu ve sürücüler maske, sosyal mesafe ile hijyen konularında uyarıldı.

Denetimlerde 9 kişiye sokağa çıkma kısıtlaması ve maske takmamaktan ceza kesildiği öğrenildi.

- Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da, Zafer Meydanı, Uzun Çarşı, Bankalar Caddesi ile toplu taşıma araçlarında maske, mesafe ve hijyen denetimi yapıldı. Ekipler, kent merkezindeki belirledikleri yerlerde denetimlerini sürdürdü.

Ayrıca ekipler, kalabalık yerlerde vatandaşlara sigara içmemeleri, maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

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