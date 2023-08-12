Konya, istanbulsor, kırmızı kart

Trendyol Süper Lig'in yeni sezonu sert başladı. İlk hafta maçında Konyaspor, kendi sahasında İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı. Ancak maçın asıl gündemi kırmızı kartlar oldu. Mücadelede tam 3 kırmızı kart çıktı ve birçok gergin an yaşandı.

Kazanan çıkmadı

Karşılaşmada İstanbulspor 6. dakikada İbrahim Yılmaz ile öne geçti. Konyaspor, bu gole 86. dakikada Sokol Cikalleshi ile karşılık verdi.

Penaltı kaçtı

İstanbulspor'da Emir Kaan Gültekin, uzatma dakikalarında kullandığı penaltıda kaleci Bernardoni'yi geçemedi.

3 kırmızı birden

Öte yandan mücadelede 3 kırmızı kart çıktı. İstanbulspor'da Ali Yaşar, 73. dakikada takımını 10 kişi bıraktı. Ardından iki takım oyuncuları arasında yaşanan gerilim sonrası Konyaspor'da Adil Demirbağ, İstanbulspor'da Okan Erdoğan 80. dakikada kırmızı kart gördü.

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