Konya, istanbulsor, kırmızı kart
Süper Lig'in ilk haftasında Konyaspor, sahasında İstanbulspor'la karşılaştı. 1-1'lik skorla biten mücadelede 3 kırmzı kart çıkması dikkat çekti.
Trendyol Süper Lig'in yeni sezonu sert başladı. İlk hafta maçında Konyaspor, kendi sahasında İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı. Ancak maçın asıl gündemi kırmızı kartlar oldu. Mücadelede tam 3 kırmızı kart çıktı ve birçok gergin an yaşandı.
Kazanan çıkmadı
Karşılaşmada İstanbulspor 6. dakikada İbrahim Yılmaz ile öne geçti. Konyaspor, bu gole 86. dakikada Sokol Cikalleshi ile karşılık verdi.
Penaltı kaçtı
İstanbulspor'da Emir Kaan Gültekin, uzatma dakikalarında kullandığı penaltıda kaleci Bernardoni'yi geçemedi.
3 kırmızı birden
Öte yandan mücadelede 3 kırmızı kart çıktı. İstanbulspor'da Ali Yaşar, 73. dakikada takımını 10 kişi bıraktı. Ardından iki takım oyuncuları arasında yaşanan gerilim sonrası Konyaspor'da Adil Demirbağ, İstanbulspor'da Okan Erdoğan 80. dakikada kırmızı kart gördü.
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