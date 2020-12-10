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Aktüel Konya İl Emniyet Müdürü Aydın, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Konya İl Emniyet Müdürü Aydın, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-10 13:00:21 -
Konya İl Emniyet Müdürü Aydın, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

KONYA (AA) - Konya İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Aydın, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.

Mustafa Aydın, haberde Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele", yaşamda Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu", sporda ise Okan Coşkun'un "Futbol özlemi" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Her yıl düzenlenen AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılmaktan mutlu olduğunu belirten Aydın, fotoğrafların kamuoyuna aktarılmasında emeği geçen bütün muhabirleri tebrik etti.

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