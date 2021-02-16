Konya güne facia haberi ile uyandı: 5 ölü, 38 yaralı!
Konya'nın Karapınar ilçesinde şarampole devrilen TIR'ın şoförüne yardım için duran sürücünün otomobiline yolcu otobüsü çarptı. Çarpmayla otomobil ve otobüs şarampole devrilirken, kazada 5 kişi öldü, 38 kişi yaralandı.
Kaza, saat 03.30 sıralarında arapınar yakınlarında meydana geldi. Ahmet Kurt yönetimindeki 01 KT 067 plakalı TIR, tipi ve buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi.
Durumu fark eden Rahim Ergünay, kullandığı 42 AFN 321 plakalı otomobili yolun sağına park edip, TIR şoförünün yardımına koştu. Bu sırada Ümit Özkan yönetimindeki 31 GU 716 plakalı otobüs, park halindeki otomobile çarptı.
Çarpmayla savrulan otomobil ile otobüs şarampole devrildi. Kazada 2'si otomobilde, 3'ü otobüste 5 kişi yaşamını yitirdi, 38 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Karapınar ve Konya'daki hastanelere kaldırıldı.
Kazada ölen ve yaralananların kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Kırıkkale-Kayseri karayolu, yoğun kar ve tipi nedeniyle meydana gelen 15 araçlı zincirleme trafik kazasında 4 saat aradan sonra yeninden ulaşıma açıldı.
Kırıkkale'de gece saatlerinde kuvvetini arttıran yoğun kar ve tipi kısa sürede etkisini gösterdi. Kırıkkale-Kayseri kara yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında; 3 tır, 1 tanker, 1 yolcu otobüsü, 1 kamyonet, 2 minibüs ve 6 otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Kırıkkale'de zincirleme kaza
Kırıkkale-Kayseri karayolu, yoğun kar ve tipi nedeniyle meydana gelen 15 araçlı zincirleme trafik kazasında 4 saat aradan sonra yeninden ulaşıma açıldı.
Kırıkkale'de gece saatlerinde kuvvetini arttıran yoğun kar ve tipi kısa sürede etkisini gösterdi. Kırıkkale-Kayseri kara yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında; 3 tır, 1 tanker, 1 yolcu otobüsü, 1 kamyonet, 2 minibüs ve 6 otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Olay yerinde çok sayıda trafik polisi görev yaptı. Kayseri karayolu, 4 saatlik küreme ve tuzlama çalışmaları ve araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.