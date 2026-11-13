Başında bir Türk’ün bulunduğu Alman istihbaratına yeni yetkiler: Evleri basıp çocukları muhbir olarak kullanabilecekler

İktidar koalisyonu söz konusu reformla özellikle Rusya, Çin ve İran kaynaklı yabancı istihbarat servislerinin faaliyetleri karşısında Almanya'nın savunmasını güçlendirmeyi hedefliyor. Değişikliklerle ayrıca, başta ABD olmak üzere dost ülkelerin istihbarat servislerine olan bağımlılığın azaltılması amaçlanıyor. Ancak yeni yetkiler sınırsız değil. Türkiye, ABD veya İsrail gibi ülkelerin istihbarat servisleri yabancı topraklarda ölümcül operasyonlar gerçekleştirebiliyor ancak BND'nin yurt dışında böyle yaralanma veya ölümle sonuçlanabilecek eylemlerde bulunmasına da izin verilmiyor.