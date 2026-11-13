Başında bir Türk’ün bulunduğu Alman istihbaratına yeni yetkiler: Evleri basıp çocukları muhbir olarak kullanabilecekler
Almanya'da Meclis, Rusya, İran ve Çin kaynaklı tehditleri gerekçe göstererek istihbarat kurumlarının yetkilerini artıran yeni düzenlemeyi kabul etti. Düzenlemeye göre başında Sinan Selen'in bulunduğu İç istihbarat kurumu Anayasayı Koruma Teşkilatı, artık sadece bilgi toplama ve gözetleme yapmayacak, evlere gizlice girebilecek, mekanlara operasyon düzenleyip patlayıcı madde ve silahları etkisiz kılmaya yönelik müdahalede bulunabilecek. Ayrıca kuruma 16 ve 17 yaşındaki çocukları da muhbir olarak kullanma izni verildi.