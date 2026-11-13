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Başında bir Türk’ün bulunduğu Alman istihbaratına yeni yetkiler: Evleri basıp çocukları muhbir olarak kullanabilecekler

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Başında bir Türk’ün bulunduğu Alman istihbaratına yeni yetkiler: Evleri basıp çocukları muhbir olarak kullanabilecekler

Almanya'da Meclis, Rusya, İran ve Çin kaynaklı tehditleri gerekçe göstererek istihbarat kurumlarının yetkilerini artıran yeni düzenlemeyi kabul etti. Düzenlemeye göre başında Sinan Selen'in bulunduğu İç istihbarat kurumu Anayasayı Koruma Teşkilatı, artık sadece bilgi toplama ve gözetleme yapmayacak, evlere gizlice girebilecek, mekanlara operasyon düzenleyip patlayıcı madde ve silahları etkisiz kılmaya yönelik müdahalede bulunabilecek. Ayrıca kuruma 16 ve 17 yaşındaki çocukları da muhbir olarak kullanma izni verildi.

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Foto - Başında bir Türk’ün bulunduğu Alman istihbaratına yeni yetkiler: Evleri basıp çocukları muhbir olarak kullanabilecekler

Almanya Meclisi, Rusya, İran ve Çin kaynaklı tehditleri gerekçe göstererek iç ve dış istihbarat kurumlarının yetkilerini artırdı. İç istihbarat kurumu Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın (BfV) yanı sıra dış istihbarat birimi BND'nin de operasyonel kapasitesini güçlendiren değişiklikler, eski BND Başkanı August Hanning'in casusluk suçlamasıyla tutuklanması nedeniyle kurumun baskı altında olduğu bir döneme rastladı.

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Foto - Başında bir Türk’ün bulunduğu Alman istihbaratına yeni yetkiler: Evleri basıp çocukları muhbir olarak kullanabilecekler

BfV Başkanı Sinan Selen'in "Rusya tehdidi altındayız" diyerek Mayıs ayında talep ettiği yetki değişikliğine ilişkin tasarıyı hükümet Ağustos ayında kabul etmişti. Meclis, Friedrich Merz hükümetinin hazırladığı tasarıyı 190'a karşı 309 evet oyuyla onayladı, 71 milletvekili ise çekimser kaldı.

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Foto - Başında bir Türk’ün bulunduğu Alman istihbaratına yeni yetkiler: Evleri basıp çocukları muhbir olarak kullanabilecekler

Peki yeni dönemde Alman istihbarat kurumları neyi daha farklı yapabilecek? Kamuoyunda adı özellikle aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisine yönelik gözetim faaliyetiyle duyulan iç istihbarat kurumu BfV bundan böyle yalnızca bilgi toplamak ve kişileri gözetlemekle sınırlı kalmayacak. Belirli koşullar altında örneğin gizlice konutlara girebilecek, tespit ettiği patlayıcı madde ve silahları etkisiz kılmaya yönelik müdahalede bulunabilecek.

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Foto - Başında bir Türk’ün bulunduğu Alman istihbaratına yeni yetkiler: Evleri basıp çocukları muhbir olarak kullanabilecekler

Kurumun dijital yetkileri de genişliyor. BfV artık yapay zeka destekli veri analizlerinden yararlanabilecek, ödeme hizmeti sağlayıcıları veya dijital platformlardan bilgi talep edebilecek. Ayrıca kuruma, istisnai durumlarda 16 ve 17 yaşındaki gençleri de muhbir olarak kullanma izni veriliyor. Bunların, aşırı sağcı örgütler veya yabancı grupları izlemekte kullanılması planlanıyor.

#5
Foto - Başında bir Türk’ün bulunduğu Alman istihbaratına yeni yetkiler: Evleri basıp çocukları muhbir olarak kullanabilecekler

Dış istihbaratından sorumlu BND de operasyonel müdahale yetkileri elde ediyor. Örneğin artık, yurt dışında hacker gruplarına ait sunucuları devre dışı bırakabilecek. BND yeni dönemde Almanya sınırları dışında, dezenformasyon ağlarının faaliyetlerinin aksatılması veya silah ve sabotaj malzemelerinin imha edilmesi gibi adımlar atabilecek. Alman ajanların yurt dışına silah götürmesi de kolaylaştırılıyor.

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Foto - Başında bir Türk’ün bulunduğu Alman istihbaratına yeni yetkiler: Evleri basıp çocukları muhbir olarak kullanabilecekler

İktidar koalisyonu söz konusu reformla özellikle Rusya, Çin ve İran kaynaklı yabancı istihbarat servislerinin faaliyetleri karşısında Almanya'nın savunmasını güçlendirmeyi hedefliyor. Değişikliklerle ayrıca, başta ABD olmak üzere dost ülkelerin istihbarat servislerine olan bağımlılığın azaltılması amaçlanıyor. Ancak yeni yetkiler sınırsız değil. Türkiye, ABD veya İsrail gibi ülkelerin istihbarat servisleri yabancı topraklarda ölümcül operasyonlar gerçekleştirebiliyor ancak BND'nin yurt dışında böyle yaralanma veya ölümle sonuçlanabilecek eylemlerde bulunmasına da izin verilmiyor.

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