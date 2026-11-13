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Katar'dan düşman çatlatan Türkiye açıklaması

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AA Giriş Tarihi:

Katar'dan düşman çatlatan Türkiye açıklaması

Katar Emiri Al Sani yaptığı açıklamada "Katar ile Türkiye arasındaki stratejik ortaklık çeşitli alanlarda gelişmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

#1
Foto - Katar'dan düşman çatlatan Türkiye açıklaması

Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, Türkiye ile Katar arasındaki stratejik ortaklığın çeşitli alanlarda gelişmeye devam ettiğini belirtti.

#2
Foto - Katar'dan düşman çatlatan Türkiye açıklaması

Katar Emiri Al Sani, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul'da eş başkanlık ettikleri Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 12. Toplantısı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

#3
Foto - Katar'dan düşman çatlatan Türkiye açıklaması

Al Sani, paylaşımında, şu ifadeleri kullandı: "Katar ile Türkiye arasındaki stratejik ortaklık çeşitli alanlarda gelişmeye devam ediyor.

#4
Foto - Katar'dan düşman çatlatan Türkiye açıklaması

Bu durum, bugün İstanbul'da kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile başkanlık ettiğimiz Yüksek Stratejik Komite'nin 12. Toplantısı'na da yansıdı."

#5
Foto - Katar'dan düşman çatlatan Türkiye açıklaması

Toplantıda iki ülke arasındaki işbirliğinde bugüne kadar elde edilen kazanımları daha ileriye taşımanın yollarını ele aldıklarını belirten Al Sani, gelecek dönemde yürütülecek ortak çalışmaların önceliklerini belirlemeye yönelik görüşmeler de gerçekleştirdiklerini kaydetti.

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